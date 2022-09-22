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Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Главная В России
Красноярск
11:00 22 Сентября 2022
общество, взятка, экзамен, гибдд
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В Алтайском крае 18-летний юноша решил с помощью взятки сдать экзамен по вождению.

Сотрудники полиции выяснили, что зимой прошлого года молодой курсант провалил практический экзамен в ГИБДД. После первой неудачи он решил купить экзамен. Юноша связался с жителям Барнаула, который уверил его, что поможет все сдать. Чтобы все получилось надо было передать деньги инспектору. 

Желание сдать экзамен было очень сильным, и молодой человек согласился. Он перевел посреднику 41 тысячу рублей. 

Однако житель Барнаула после получения денег не стал переводить их сотруднику ГИБДД. 

Молодой человек признал свою вину. 

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

 

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