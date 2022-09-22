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Депутат из Омска извинилась за свое грубое поведение

Главная В России
Красноярск
09:15 22 Сентября 2022
общество, депутаты, проверка, омск
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Омский депутат Анна Степаненко и представительница фракции «Справедливой России — За правду» в разговоре с журналистами извинилась за свое поведение перед Камиллой Адамсон и своими избирателями.

Напомним, что ранее глава СК попросил провести проверку омского депутата, после того как по интернету разошлось видео, на котором Анна агрессивно ведет себя по отношению к Камилле Адамсон, являющейся ее соседкой. 

Комментаторы под видео требовали лишь Степаненко депутатского мандата, однако она сказала, что будет ждать решения комиссии по этике. 

Фото: Омский городской совет

 

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