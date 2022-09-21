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В Томске 21-летнюю девушку осудили за сбыт крупной партии наркотиков

Главная В России
Красноярск
16:30 21 Сентября 2022
общество, наркотики, суд
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В Томске суд вынес приговор молодой местной жительнице, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

По данным сотрудников правоохранительных органов осужденная в феврале этого года связалась с неизвестным в интернете и купила у него запрещенные вещества синтетического происхождения массой более 19 грамм. После покупки она расфасовала наркотики и разложила их в 14 тайниках в границах города.  

В суде девушки признали виновной и приговорили ее к пяти годам тюрьмы. 

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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