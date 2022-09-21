В Томске 21-летнюю девушку осудили за сбыт крупной партии наркотиков

В Томске суд вынес приговор молодой местной жительнице, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

По данным сотрудников правоохранительных органов осужденная в феврале этого года связалась с неизвестным в интернете и купила у него запрещенные вещества синтетического происхождения массой более 19 грамм. После покупки она расфасовала наркотики и разложила их в 14 тайниках в границах города.

В суде девушки признали виновной и приговорили ее к пяти годам тюрьмы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости