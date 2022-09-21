Житель Томска поджег свою квартиру и угрожал соседям взрывом дома

В Томске местный житель угрожал свои соседям тем, что он взорвёт их газифицированный дом.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они пытались попасть в квартиру, но агрессивно настроенный мужчина не пускал их. Чуть позже из закрытой квартиры пошел запах гари.

Когда мужчину все же задержали, он признался, что специально повредил газовый шланг в квартире.

На данный момент злоумышленника передали сотрудникам психиатрической больницы. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости