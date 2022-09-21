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Опасные гонки юных байкеров засняли жители Кемеровской области

Главная В России
Красноярск
14:00 21 Сентября 2022
общество, мотоциклы, подросток
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Жители Кемеровской области сняли на видео молодых мотоциклистов, которые устроили опасные гонки на дорогах города. Кадры стали публиковать местные паблики.

В одном из пабликов автор поста рассказал, что юноши ежедневно занимаются травмоопасной ездой. Он также попросил родителей обратить на это внимание и провести воспитательную беседу. 

На видео подписчики группы могли увидеть, как один из парней начал делать трюки, которые могли привести к печальным последствиям. 

Фото: © Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий / ВКонтакте 

 

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