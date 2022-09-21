Опасные гонки юных байкеров засняли жители Кемеровской области

Жители Кемеровской области сняли на видео молодых мотоциклистов, которые устроили опасные гонки на дорогах города. Кадры стали публиковать местные паблики.

В одном из пабликов автор поста рассказал, что юноши ежедневно занимаются травмоопасной ездой. Он также попросил родителей обратить на это внимание и провести воспитательную беседу.

На видео подписчики группы могли увидеть, как один из парней начал делать трюки, которые могли привести к печальным последствиям.

Фото: © Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий / ВКонтакте