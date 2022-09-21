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Предприниматель из Иркутской области скрыл от налоговой 79 млн рублей

Главная В России
Красноярск
13:30 21 Сентября 2022
общество, налоги, прокуратура
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Сотрудники прокуратуры Иркутской области передали в суд материалы уголовного дела, которое было возбуждено на местного предпринимателя, уклоняющегося от уплаты налогов.

По данным правоохранителей с 2018 по 2020 год мужчина уклонялся от уплаты налогов, путем предоставления ложных сведений о взаимоотношениях с 2 подконтрольными фирмами и 7 контрагентами, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. В итоге правонарушителю удалось скрыть 79 миллионов рублей.

На данный момент активны предпринимателя уже арестованы. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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