Предприниматель из Иркутской области скрыл от налоговой 79 млн рублей

Сотрудники прокуратуры Иркутской области передали в суд материалы уголовного дела, которое было возбуждено на местного предпринимателя, уклоняющегося от уплаты налогов.

По данным правоохранителей с 2018 по 2020 год мужчина уклонялся от уплаты налогов, путем предоставления ложных сведений о взаимоотношениях с 2 подконтрольными фирмами и 7 контрагентами, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. В итоге правонарушителю удалось скрыть 79 миллионов рублей.

На данный момент активны предпринимателя уже арестованы.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости