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В Бурятии любителя ездить за рулем в нетрезвом состоянии приговорили к лишению свободы

Главная В России
Красноярск
12:35 21 Сентября 2022
общество, суд, автомобиль
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В Бурятии суд вынес приговор местному жителю, который ни раз был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным сотрудников правоохранительных органов инспекторы останавливали мужчину трижды: в ноября 2019 года, в августе 2020 года и в феврале 2022 года. Каждый раз мужчина был пьян. 

Изучив все материалы уголовного дела суд приговорил автомобилиста  к 1,5 годам тюрьмы, а также лишил его водительских прав на четыре года. 

Осужденный не согласился с решением суда и попытался его обжаловать. Однако суд не удовлетворил поданную апелляцию.  

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости

 

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