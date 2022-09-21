В Бурятии любителя ездить за рулем в нетрезвом состоянии приговорили к лишению свободы

В Бурятии суд вынес приговор местному жителю, который ни раз был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным сотрудников правоохранительных органов инспекторы останавливали мужчину трижды: в ноября 2019 года, в августе 2020 года и в феврале 2022 года. Каждый раз мужчина был пьян.

Изучив все материалы уголовного дела суд приговорил автомобилиста к 1,5 годам тюрьмы, а также лишил его водительских прав на четыре года.

Осужденный не согласился с решением суда и попытался его обжаловать. Однако суд не удовлетворил поданную апелляцию.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости