Омского депутата проверят по поручению главы СК РФ

Сотрудники Следственного комитета Омска проверят поведение депутата Анны Степаненко по поручению Александра Бастрыкина. Как оказалось поводом для проверки стала информация о конфликте между депутатом и ее соседкой.

Камилла Адамсон, которая является соседкой Анны Степаненко, рассказала, что изначально депутат начала агрессивно нападать на девушку из-за якобы неправильной парковки. Печальных последствий удалось избежать лишь благодаря прохожим.

После этой ситуации Камилла обратилась в полицию, и тогда Анна начала угрожать ей и требовать, чтобы та продавала квартиру и съезжала.

История разошлась по публикам и горожане начали предлагать лишить Анну депутатского мандата.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких