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Омского депутата проверят по поручению главы СК РФ

Главная В России
Красноярск
12:05 21 Сентября 2022
общество, депутаты, проверка, прокуратура
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Сотрудники Следственного комитета Омска проверят поведение депутата Анны Степаненко по поручению Александра Бастрыкина. Как оказалось поводом для проверки стала информация о конфликте между депутатом и ее соседкой.

Камилла Адамсон, которая является соседкой Анны Степаненко, рассказала, что изначально депутат начала агрессивно нападать на девушку из-за якобы неправильной парковки. Печальных последствий удалось избежать лишь благодаря прохожим.

После этой ситуации Камилла обратилась в полицию, и тогда Анна начала угрожать ей и требовать, чтобы та продавала квартиру и съезжала. 

История разошлась по публикам и горожане начали предлагать лишить Анну депутатского мандата.   

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких 

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