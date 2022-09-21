26 сентября жители Кемеровской области смогут увидеть необычное астрономическое явление

Жители Кемеровской области 26 сентября смогут стать свидетелями необычного астрономического противостояния.

Сотрудники "Культурно-методического центра "Планетарий" имени А.А. Федорова" рассказали, что в этот день планета Юпитер выстроится в одну линию с Землей и Солнцем. В определенный момент Юпитер будет находится очень близко к Солнцу, а также окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты.

В итоге Юпитер будет светить ярче Солнца.

Представители центра пояснили, что такое астрономическое противостояние случается раз в 12 лет.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости