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26 сентября жители Кемеровской области смогут увидеть необычное астрономическое явление

Главная В России
Красноярск
11:05 21 Сентября 2022
общество, космос, явление
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Жители Кемеровской области 26 сентября смогут стать свидетелями необычного астрономического противостояния. 

Сотрудники "Культурно-методического центра "Планетарий" имени А.А. Федорова" рассказали, что в этот день планета Юпитер выстроится в одну линию с Землей и Солнцем. В определенный момент Юпитер будет находится очень близко к Солнцу, а также окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты.

В итоге Юпитер будет светить ярче Солнца. 

Представители центра пояснили, что такое астрономическое противостояние случается раз в 12 лет. 

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости 

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