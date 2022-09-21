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В Иркутской области контрабандисты вывезли за границу древесину на 50 млн рублей

Главная В России
Красноярск
10:35 21 Сентября 2022
общество, лес, вывоз, полиция
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В Иркутской области суд вынесет приговор злоумышленникам, которые через подставные фирмы вывезли за границу древесину на 50 млн рублей. 

По данным сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры контрабандистам удалось вывезти из региона 9000 кубометров пиломатериалов. Злоумышленники нарушали закон на протяжении трех лет с 2016 по 2019 год. За это время они приобретали, хранили и перерабатывали нелегально добытую древесину. Затем через фальшивые организации они вывозили пиломатериалы за территорию страны. 

По данным правоохранителей преступная группа совершила три тяжких преступления.  

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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