В Иркутской области контрабандисты вывезли за границу древесину на 50 млн рублей

В Иркутской области суд вынесет приговор злоумышленникам, которые через подставные фирмы вывезли за границу древесину на 50 млн рублей.

По данным сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры контрабандистам удалось вывезти из региона 9000 кубометров пиломатериалов. Злоумышленники нарушали закон на протяжении трех лет с 2016 по 2019 год. За это время они приобретали, хранили и перерабатывали нелегально добытую древесину. Затем через фальшивые организации они вывозили пиломатериалы за территорию страны.

По данным правоохранителей преступная группа совершила три тяжких преступления.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев