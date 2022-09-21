В Якутии ребенок не пощадил технику в магазине

В Якутии родители оставили ребенка без присмотра в магазине, и он успел разбить ноутбук. Видео с места происшествия стали публиковать местные telegram-каналы.

На видео запечатлён момент когда 4-летний злоумышленник взял с полки ноутбук и со всей силы кинул его на пол. Во время своих действий мальчик постоянно оглядывался, чтобы удостовериться, что за ним никто не следит.

Когда на место преступления прибежали сотрудники магазина, маленький злоумышленник начал убегать с места пришествия.

Фото: © ДЬИИКЭЙ / telegram-канал