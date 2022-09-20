Жительница Иркутской области подозревается в даче взятки сотруднику таможни

В отношении жительницы Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "дача взятки должностному лицу". Женщина пыталась подкупить сотрудника таможни.

Правоохранители установили, что подозреваемая пыталась дать таможеннику 50 тысяч рублей для того, чтобы он вписал в акт досмотра сведения, которые являются ложными. Сотрудники таможни отказался от денег, а позже доложил обо всем руководству.

Сотрудники отдела по противодействую коррупции и УФСБ России самостоятельно собрали все материалы для возбуждения уголовного дела.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости