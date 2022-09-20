В Новосибирске в лесу спасли осиротевшего медвежонка

Волонтеры Новосибирска спасли в лесу осиротевшего медвежонка. Дикий зверь остался без матери, так как ее застрелили после того, как она напала на скот.

Ранее Sibnovosti.ru писали о том, что в районе Новосибирской области медведь разодрал свинью и барана. После этого сотрудники Министерства природы разрешили убить дикого зверя.

У убитой медведицы остались двое медвежат, которые часто стали выходить к людям. Однако поймать удалось лишь одного. Волонтеры приманили его медом.

Зоозащитница Елена Боченкова обращалась к представителям новосибирского зоопарка, чтобы передать им дикого зверька, но те отказались. На данный момент медвежонок находится у волонтеров, но они не смогут содержать его долгое время.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости