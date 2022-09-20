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В Новосибирске в лесу спасли осиротевшего медвежонка

Главная В России
Красноярск
19:00 20 Сентября 2022
общество, животные, спасение
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Волонтеры Новосибирска спасли в лесу осиротевшего медвежонка. Дикий зверь остался без матери, так как ее застрелили после того, как она напала на скот. 

Ранее Sibnovosti.ru писали о том, что в районе Новосибирской области медведь разодрал свинью и барана. После этого сотрудники Министерства природы разрешили убить дикого зверя. 

У убитой медведицы остались двое медвежат, которые часто стали выходить к людям. Однако поймать удалось лишь одного. Волонтеры приманили его медом. 

Зоозащитница Елена Боченкова обращалась к представителям новосибирского зоопарка, чтобы передать им дикого зверька, но те отказались. На данный момент медвежонок находится у волонтеров, но они не смогут содержать его долгое время.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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