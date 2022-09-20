В Кемеровской области водитель троллейбуса отказалась помогать инвалиду

Жители Кемеровской области в социальных сетях рассказали о грубом обращении с инвалидом в общественном транспорте.

Горожане поделились в группе «Кузбасс онлайн», что в троллейбусе женщина-водитель отказалась откидывать пандус для пассажира-инвалида. Автор поста также отметила, что на просьбу пассажира, водитель начала кричать и в итоге никакой помощи не оказала.

Руководитель проектного офиса Денис Новохацкий согласился с тем, что это непростительное поведение. Он пообещал провести профилактические мероприятия с перевозчиками и применить меры в отношении водителя.

Фото: © Александр Жуковец