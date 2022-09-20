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В Кемеровской области водитель троллейбуса отказалась помогать инвалиду

Главная В России
Красноярск
17:30 20 Сентября 2022
общество, инвалиды, транспорт
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Жители Кемеровской области в социальных сетях рассказали о грубом обращении с инвалидом в общественном транспорте. 

Горожане поделились в группе «Кузбасс онлайн», что в троллейбусе женщина-водитель отказалась откидывать пандус для пассажира-инвалида. Автор поста также отметила, что на просьбу пассажира, водитель начала кричать и в итоге никакой помощи не оказала. 

Руководитель проектного офиса Денис Новохацкий согласился с тем, что это непростительное поведение. Он пообещал провести профилактические мероприятия с перевозчиками и применить меры в отношении водителя.

Фото: © Александр Жуковец

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