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В Иркутске уже пять суток горит свалка возле ИрГАУ

Главная В России
Красноярск
17:15 20 Сентября 2022
общество, пожар, мусор
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Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали, что их специалисты уже пять суток пытаются ликвидировать пожар на свалке возле Иркутского государственного аграрного университета. 

Возгорание произошло 16 сентября, площадь пожара составила гектар. За прошедшие выходные пожарным удалось потушить половину горящей площади.

Отметим, что собственником участка является руководство университета, которое на данный момент не стало предпринимать никаких мер по ликвидации пожара. В ведомстве также уточнили, что возгорания на этом месте возникают каждый год. \

Теперь дирекция вуза понесет ответственность за свое бездействие. 

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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