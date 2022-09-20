В Новосибирске задержали любителя фотографироваться в нижнем белье

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который позировал в халате и красных трусах около памятника «Ветеранам боевых действий». Напомним, что тогда многих прохожих возмутила такая откровенная фотосессия.
Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что мужчину доставили в отделение и провели с ним профилактическую беседу.
На эту ситуацию свое внимание обратил и первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панферов, который потребовал привлечь к ответственности не только мужчину в красных трусах, но и его фотографа.
Фото: "АСТ-54" / ВКонтакте