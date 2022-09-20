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В Новосибирске задержали любителя фотографироваться в нижнем белье

Главная В России
Красноярск
16:15 20 Сентября 2022
общество, мужчина, полиция, фотография
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В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который позировал в халате и красных трусах около памятника «Ветеранам боевых действий». Напомним, что тогда многих прохожих возмутила такая откровенная фотосессия. 

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что мужчину доставили в отделение и провели с ним профилактическую беседу. 

На эту ситуацию свое внимание обратил и первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панферов, который потребовал привлечь к ответственности не только мужчину в красных трусах, но и его фотографа. 

Фото: "АСТ-54" / ВКонтакте 

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