Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

В Кемерово в одном из магазинов две женщины устроили потасовку. Их на видео снял местный житель и выложил в сеть.

На кадрах видно, что конфликт произошел между покупательницей и работником супермаркета. Покупательница без причины нажала кнопку пожарной сигнализации и именно из-за этого началась ссора, которая превратилась в драку. Девушки наносили удары друг другу не только руками, но и корзинами для покупок.

Автор поста в шутку обозвал эту ситуацию "главным боем вечера".

Как оказалось покупательница не первый раз оказывается в таких происшествиях, об этом рассказали комментаторы, которые уже видели эту женщину ранее.

Фото: © Инцидент Кемерово / ВКонтакте