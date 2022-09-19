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В Омске копившая 20 лет деньги пенсионерка отдала все мошенникам

Главная В России
Красноярск
21:00 19 Сентября 2022
общество, мошенники, пенсионеры, полиция
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В Омске сотрудники полиции возбудили уголовное дело на мошенников, который лишили пенсионерку 3 млн рублей. 

По словам пострадавшей ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился старшим следователем Сергеем Морозовым. Лжеслеователь рассказал пенсионерке, что ее сбережения кто-то хочет украсть. Для того чтобы спасти свои деньги, аферист посоветовал доверчивой старушке перевести деньги на безопасный счет. 

Когда речь зашла о переводе денег к разговору подключился другой мошенник, который представился работником администрации Владимиром Александровичем. Он пояснил, что безопасные счета уже открыты, осталось только через отделение банка перевести все деньги. Чтобы у сотрудников банка не появилось сомнений аферист предложил сказать, что пострадавшая переводит деньги племяннице. 

В итоге на счет мошенников за два дня поступило около 3 миллионов рублей. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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