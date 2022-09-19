В Омске копившая 20 лет деньги пенсионерка отдала все мошенникам

В Омске сотрудники полиции возбудили уголовное дело на мошенников, который лишили пенсионерку 3 млн рублей.

По словам пострадавшей ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился старшим следователем Сергеем Морозовым. Лжеслеователь рассказал пенсионерке, что ее сбережения кто-то хочет украсть. Для того чтобы спасти свои деньги, аферист посоветовал доверчивой старушке перевести деньги на безопасный счет.

Когда речь зашла о переводе денег к разговору подключился другой мошенник, который представился работником администрации Владимиром Александровичем. Он пояснил, что безопасные счета уже открыты, осталось только через отделение банка перевести все деньги. Чтобы у сотрудников банка не появилось сомнений аферист предложил сказать, что пострадавшая переводит деньги племяннице.

В итоге на счет мошенников за два дня поступило около 3 миллионов рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости