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В Иркутской области глава района занимался контрабандой леса

Главная В России
Красноярск
17:45 19 Сентября 2022
общество, лес, вырубка, полиция
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В Иркутской области главу района арестовали по подозрению в незаконной вырубке и продаже леса в Китай. Сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предполагают, что мужчина действовал в сговоре с несколькими людьми. 

Сотрудники ведомства установили, что на протяжении двух лет с 2017-2019 год злоумышленники на территории района нелегально заготавливали древесину, а после продавили ее за границу. Чтобы придать законности своим действия нарушители подготовили фальшивые документы для сотрудников таможни.  

В этом году 16 сентября подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой".

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

 

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