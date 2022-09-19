В Иркутской области глава района занимался контрабандой леса

В Иркутской области главу района арестовали по подозрению в незаконной вырубке и продаже леса в Китай. Сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предполагают, что мужчина действовал в сговоре с несколькими людьми.

Сотрудники ведомства установили, что на протяжении двух лет с 2017-2019 год злоумышленники на территории района нелегально заготавливали древесину, а после продавили ее за границу. Чтобы придать законности своим действия нарушители подготовили фальшивые документы для сотрудников таможни.

В этом году 16 сентября подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой".

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев