Подростка из Омска осудят за сообщения о ложном минировании

В Омске перед судом предстанет 18-летний парень, который в прошлом году в разные города страны отправил сообщения о минировании школ. При эвакуациях спасатели выяснили, что никакого минирования не было.

Правоохранители установили, что нарушитель отправлял письма с фейковой информацией, для того чтобы отомстить своим одноклассницам. Месть состояла в том, что письма он подписывал именами отцов девочек, которые обижали подсудимого.

Молодому человеку назначили медицинское обследование, в ходе которого эксперты установили, что злоумышленник ограничено вменяемый.

Все материалы дела переданы в суд. Теперь юноше может грозить до 8 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович