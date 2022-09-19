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Подростка из Омска осудят за сообщения о ложном минировании

Главная В России
Красноярск
16:45 19 Сентября 2022
общество, суд, полиция, нарушения
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В Омске перед судом предстанет 18-летний парень, который в прошлом году в разные города страны отправил сообщения о минировании школ. При эвакуациях спасатели выяснили, что никакого минирования не было. 

Правоохранители установили, что нарушитель отправлял письма с фейковой информацией, для того чтобы отомстить своим одноклассницам. Месть состояла в том, что письма он подписывал именами отцов девочек, которые обижали подсудимого.

Молодому человеку назначили медицинское обследование, в ходе которого эксперты установили, что злоумышленник ограничено вменяемый. 

Все материалы дела переданы в суд. Теперь юноше может грозить до 8 лет тюрьмы. 

Фото:  © РИА Новости / Владимир Астапкович

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