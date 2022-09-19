Более 20 пожарных ликвидировали возгорание в ЖК в Кемерово

В одном из элитных жилых комплексов в Кемерово под утро случился пожар в подземной парковке. На ликвидацию пожара прибыли 26 спасателей.

Возгорание удалось потушить за несколько минут. Однако огонь успел сильно напугать жителей дома. Люди утверждают, что слышали взрывы, когда горели машины. Также жильцы дома теперь переживают за безопасность ЖК. Во время пожара не сработали системы оповещения и пожаротушения. Помимо этого спасатели не смогли подключиться к источникам воды.

На данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по региону