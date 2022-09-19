В Омске задержанные 8 участников ОПГ подозреваются в вымогательстве крупной суммы денег

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали восемь участником приступной группы, которые подозреваются в вымогательстве 20 миллионов рублей у местного бизнесмена.

Полицейские установили, что участниками банды являются жители Омска и Екатеринбурга. Пять злоумышленников в августе этого года приехали к руководителю сельскохозяйственного предприятия и начали требовать у него 20 млн рублей, при это угрожая ему. Трое других задержанный приехали из Екатеринбурга в сентябре и арендовали в Омске квартиру, купили автомобиль, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива.

Позже они приехали в Новосибирску область, где и расположилось имущество пострадавшего. Там злоумышленники надеялись найти дорогую технику и повредить ее, однако ее там не оказалось. Это не остановило нарушителей и они подожгли все посевы.

Задержать всю группировку удалось 15 сентября благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по Омской области, УФСБ России по Омской области, а также силовую помощь оказали росгвардейцы.

фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости