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В Омске задержанные 8 участников ОПГ подозреваются в вымогательстве крупной суммы денег

Главная В России
Красноярск
14:00 19 Сентября 2022
общество, преступление, полиция, криминал
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В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали восемь участником приступной группы, которые подозреваются в вымогательстве 20 миллионов рублей у местного бизнесмена. 

Полицейские установили, что участниками банды являются жители Омска и Екатеринбурга. Пять злоумышленников в августе этого года приехали к руководителю сельскохозяйственного предприятия и начали требовать у него 20 млн рублей, при это угрожая ему. Трое других задержанный приехали из Екатеринбурга в сентябре и арендовали в Омске квартиру, купили автомобиль, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива. 

Позже они приехали в Новосибирску область, где и расположилось имущество пострадавшего. Там злоумышленники надеялись найти дорогую технику и повредить ее, однако ее там не оказалось. Это не остановило нарушителей и они подожгли все посевы. 

Задержать всю группировку удалось 15 сентября благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по Омской области, УФСБ России по Омской области, а также силовую помощь оказали росгвардейцы. 

фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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