Жительницы Новосибирска повредили чужую машину во время фотосессии

В Новосибирске две местные жительницы устроили фотосессию на чужой машине и во время процесса повредили ее. О случившемся рассказал владелец автомобиля в социальных сетях.

Автор поста рассказал, что инцидент произошел в среду, 14 сентября, ночью. Он написал, что девушки проходили мимо его автомобиля и решили сфотографироваться. Нарушительницы залезали на капот, крышу и багажник.

Уже утром владелец пострадавшей машины заметил следы от обуви, рук и две царапины.

Комментаторы выразили свои негодование таким поведением и потребовали наказать девушек.

Фото: Инцидент Новосибирск / ВКонтакте