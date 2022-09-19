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Жительницы Новосибирска повредили чужую машину во время фотосессии

Главная В России
Красноярск
12:00 19 Сентября 2022
общество, автомобиль, новосибирск
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В Новосибирске две местные жительницы устроили фотосессию на чужой машине и во время процесса повредили ее. О случившемся рассказал владелец автомобиля в социальных сетях. 

Автор поста рассказал, что инцидент произошел в среду, 14 сентября, ночью. Он написал, что девушки проходили мимо его автомобиля и решили сфотографироваться. Нарушительницы залезали на капот, крышу и багажник. 

Уже утром владелец пострадавшей машины заметил следы от обуви, рук и две царапины. 

Комментаторы выразили свои негодование таким поведением и потребовали наказать девушек. 

Фото: Инцидент Новосибирск / ВКонтакте 

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