Житель Кемерово создал в своей квартире наркопритон

В Кемерово суд вынес приговор мужчине, который в своей квартире организовал наркопритон.
О том, что в одной из квартир многоэтажного дома собираются неизвестные и употребляют запрещенные вещества стало известно благодаря бдительным жильцам. Они обратились в полиция и рассказали, что в дома постоянно появляются наркозависимые люди. Сотрудники полиции приезжали с проверкой в указанный дом несколько раз и три раза в квартире обвиняемого находил людей в состоянии наркотического опьянения.
Нарушителя задержали правоохранители.
Суд признал задержанного виновным и приговорили его к 1 году и 10 месяцам условно.
Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости