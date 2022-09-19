Житель Кемерово создал в своей квартире наркопритон

В Кемерово суд вынес приговор мужчине, который в своей квартире организовал наркопритон.

О том, что в одной из квартир многоэтажного дома собираются неизвестные и употребляют запрещенные вещества стало известно благодаря бдительным жильцам. Они обратились в полиция и рассказали, что в дома постоянно появляются наркозависимые люди. Сотрудники полиции приезжали с проверкой в указанный дом несколько раз и три раза в квартире обвиняемого находил людей в состоянии наркотического опьянения.

Нарушителя задержали правоохранители.

Суд признал задержанного виновным и приговорили его к 1 году и 10 месяцам условно.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости