Жительница Алтайского края в попытках устроиться на работу попала в руки к мошенникам

В Алтайском крае 65-летняя женщина пыталась устроиться на работу, но оказалась обманута мошенниками.

В отделе полиции пострадавшая рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась специалистом по подбору персонала. Аферистка предложила установить специальное приложение, которое поможет связаться с потенциальными работодателями. Пенсионерка доверилась лжеспециалисту и сделала, как та велела.

После того как она перешла по ссылке и ввела все данные банковской карты, с ее счета автоматически были списаны 200 тысяч рублей. Потерпевшая сразу же догадалась, что ей звонили мошенники.

Правоохранители обращают внимание горожан на все материалы, которые они размешают мошенниках и просят быть внимательны при разговорах с незнакомцами.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости