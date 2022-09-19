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Жительница Алтайского края в попытках устроиться на работу попала в руки к мошенникам

Главная В России
Красноярск
10:15 19 Сентября 2022
общество, мошенники, деньги, полиция
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В Алтайском крае 65-летняя женщина пыталась устроиться на работу, но оказалась обманута мошенниками.

В отделе полиции пострадавшая рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась специалистом по подбору персонала. Аферистка предложила установить специальное приложение, которое поможет связаться с потенциальными работодателями. Пенсионерка доверилась лжеспециалисту и сделала, как та велела.  

После того как она перешла по ссылке и ввела все данные банковской карты, с ее счета автоматически были списаны 200 тысяч рублей. Потерпевшая сразу же догадалась, что ей звонили мошенники. 

Правоохранители обращают внимание горожан на все материалы, которые они размешают  мошенниках и просят быть внимательны при разговорах с незнакомцами. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

 

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