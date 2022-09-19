В Томске дорогу отремонтировали местные жители самостоятельно

Жители Томска собственноручно отремонтировали дорогу. О ремонте они рассказали в социальных сетях.

В конце лета этого года в одном из интернет-пабликов появилось сообщение о сборе денег на устранение дефектов в дороге. Местные жители просили скинуть любую доступную сумму, после того как деньги были собраны, люди вышли устранять дыры в асфальте.

Отметим, что это не первые ремонтные работы, которые проводятся горожанами. Ранее, в августе этого года жители одного из поселков в Томской области отремонтировали асфальтовое покрытие, разрушенное после раскопок два года назад.

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