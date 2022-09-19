Лемур совершил побег из клетки в новосибирском зоопарке

В Новосибирске из клетки в зоопарке сбежал лемур. Побег на видео заснял очевидец.
На кадрах видно как растерянное животное бегает за оградой своего дома. Некоторых посетителей лемур напугал, а кто-то напротив умилился животным.
Сотрудники зоопарка пояснили, что обычно убегает лемуры-малыши. Зачастую они лишь выходят прогуляться, а потом возвращаются в клетку. Работники животного парка также обратили внимание на то, что звери всегда под наблюдением.
Отметим, что это не первая ситуация с побегом в новосибирском зоопарке.
Фото: новосибирский зоопарк