Лемур совершил побег из клетки в новосибирском зоопарке

В Новосибирске из клетки в зоопарке сбежал лемур. Побег на видео заснял очевидец.

На кадрах видно как растерянное животное бегает за оградой своего дома. Некоторых посетителей лемур напугал, а кто-то напротив умилился животным.

Сотрудники зоопарка пояснили, что обычно убегает лемуры-малыши. Зачастую они лишь выходят прогуляться, а потом возвращаются в клетку. Работники животного парка также обратили внимание на то, что звери всегда под наблюдением.

Отметим, что это не первая ситуация с побегом в новосибирском зоопарке.

Фото: новосибирский зоопарк