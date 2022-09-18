Вещества для отечественной косметики создадут ученые из ТГУ

Ученые из Томского государственного университета рамках проекта УМНИК создадут основу для продуктов органической и натуральной косметики.
Руководитель проекта, научный сотрудник химического факультета ТГУ Регина Фахрисламова рассказала, что сейчас производители отечественной косметики нуждаются в веществах, которые готовый разработать молодые ученые.
Отметим, что вещества будут синтезированы с помощью экологически чистой технологии.
Таким образом ученые смогут закрыть дефицит веществ для российской косметики.
Фото: Томский государственный университет