18 сентября
Новости России
погода +11 °C
60.03
 
€ 59.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вещества для отечественной косметики создадут ученые из ТГУ

Главная В России
Красноярск
15:00 18 Сентября 2022
общество, ученые, разработка
версия для печати Ico_print

Ученые из Томского государственного университета рамках проекта УМНИК создадут основу для продуктов органической и натуральной косметики. 

Руководитель проекта, научный сотрудник химического факультета ТГУ Регина Фахрисламова рассказала, что сейчас производители отечественной косметики нуждаются в веществах, которые готовый разработать молодые ученые. 

Отметим, что вещества будут синтезированы с помощью экологически чистой технологии. 

Таким образом ученые смогут закрыть дефицит веществ для российской косметики. 

Фото: Томский государственный университет

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Кемеровской области женщину оштрафовали за прослушивание музыки

В Кемеровской области женщину оштрафовали за прослушивание музыки

18 Сентября 2022 г.
Штраф может составить 1000 рублей
Новости Красноярска: Директор омской школы стала жертвой мошенников

Директор омской школы стала жертвой мошенников

18 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Иркутской области аферисты похитили у пенсионерки 120 тыс. рублей

В Иркутской области аферисты похитили у пенсионерки 120 тыс. рублей

18 Сентября 2022 г.
Мужчина претворился дезинсектором
Новости Красноярска: В Алтайском крае березовая роща стала природным памятником

В Алтайском крае березовая роща стала природным памятником

16 Сентября 2022 г.
Его площадь составила 110,4 га
Новости Красноярска: Житель Бурятии изготавливал наркотики на глазах прохожих

Житель Бурятии изготавливал наркотики на глазах прохожих

16 Сентября 2022 г.
Очевидцы обратились к патрульным
Новости Красноярска: Грибы-вешенки выросли в столе у новосибирца

Грибы-вешенки выросли в столе у новосибирца

16 Сентября 2022 г.
Об этом мужчина сообщил в социальных сетях
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

15 Сентября 2022 г.
Встреч с человеком он старается избегать
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru