Вещества для отечественной косметики создадут ученые из ТГУ

Ученые из Томского государственного университета рамках проекта УМНИК создадут основу для продуктов органической и натуральной косметики.

Руководитель проекта, научный сотрудник химического факультета ТГУ Регина Фахрисламова рассказала, что сейчас производители отечественной косметики нуждаются в веществах, которые готовый разработать молодые ученые.

Отметим, что вещества будут синтезированы с помощью экологически чистой технологии.

Таким образом ученые смогут закрыть дефицит веществ для российской косметики.

Фото: Томский государственный университет