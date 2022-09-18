Директор омской школы стала жертвой мошенников

В Омске директор школы обратилась в отдел полиции с заявление на мошенников.

Полицейским женщина рассказала, что ей позвонили мужчина, который представился сотрудником администрации. Лжеработник рассказал, что в школу в ближайшее время приедет комиссия из департамента образования.

Мошенник пояснил, что проверяющим надо накрыть на стол. Позже он сказал, что заказ цветы и подарки. Оплатить весь заказ на сумму 50 000 рублей должна была пострадавшая.

Директор школы доверилась звонившему и отправила учителя перевести деньги. Однако все деньги она не успела отдать аферистам, а лишь 30 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости