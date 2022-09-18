В Иркутской области аферисты похитили у пенсионерки 120 тыс. рублей

В Иркутской области полицейские задержали мужчину, который похитил у 90-летней женщины 120 тысяч рублей.

Сотрудники МВД России по Иркутской области рассказали, что задержанный представился пострадавшей дезинсектором и попросил впустить его в квартиру. Доверчивая старушка разрешили аферисту пройти внутрь. Когда потерпевшая отвлеклась и отвернулась мужчина украл деньги.

Как оказалось лжедезинсектор точно знал, где лежат сбережения, так как ранее уже бывал в этой квартире. Только в тот раз он пришел как продавец ножей и электробритв.

Мужчину задержали и в отношении него возбудили уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области