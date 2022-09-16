В Алтайском крае березовая роща стала природным памятником

В Алтайском крае появился новый природный памятник. "Березовые согры" стала официальной природной территорией и расположилась в Усть-Калманском районе.

Сотрудники Минприроды региона рассказали, что березовая роща расположилась на равнине. Растительность на природном памятнике представлена заболоченными лесами из березы и осины с подлеском из кустарниковых ив и ивняками. Среди деревьев можно увидеть луга и заросли околоводной растительности. Помимо это на территории растут краснокнижные растения: башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, также распространены ковыли.

Также "Березовые согры" богаты и краснокнижными птицами: белая куропатка и вяхирь.

Фото: Минприроды Алтайского края