Житель Бурятии изготавливал наркотики на глазах прохожих

В Бурятии вневедомственная охрана, которая патрулировала улицы задержала молодого человека, который готовил наркотики во дворе многоквартирного дома.

О происходящем правоохранители узнали из уст очевидца, который и указал на нарушителя. Патруль прибыл на указанное место, где увидел юношу, который возле костра обжигал проволоку. Около него также лежали бутылка с летучей жидкостью и пакет.

Когда молодой человек заметил сотрудников, то он попытался сбежать, но его поймали.

Во время допроса росгвардейцы узнали, что в пакете была травянистая масса, замоченная в специальной жидкости.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Фото: Росгвардия по Бурятии

