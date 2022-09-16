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Житель Бурятии изготавливал наркотики на глазах прохожих

Главная В России
Красноярск
19:35 16 Сентября 2022
общество, наркотики, полиция
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В Бурятии вневедомственная охрана, которая патрулировала улицы задержала молодого человека, который готовил наркотики во дворе многоквартирного дома. 

О происходящем правоохранители узнали из уст очевидца, который и указал на нарушителя. Патруль прибыл на указанное место, где увидел юношу, который возле костра обжигал проволоку. Около него также лежали бутылка с летучей жидкостью и пакет. 

Когда молодой человек заметил сотрудников, то он попытался сбежать, но его поймали. 

Во время допроса росгвардейцы узнали, что в пакете была травянистая масса, замоченная в специальной жидкости. 

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. 

Фото: Росгвардия по Бурятии
 

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