В Бурятии задержали молодую охотницу на озере

В Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Данилов на озере обнаружил женщину, которая охотилась. Как оказалось у девушки не было разрешение на отстрел водоплавающих птиц.
На охотницу составили административный протокол, а после отправили материалы дела в суд.
Теперь девушке может грозить штраф до 4 000 рублей, а также запрет на охоту в течение двух лет.
Сотрудники Бурприроднадзора напомнили любителям охоты необходимо при себе иметь охотничий билет и разрешение на ношение охотничьего оружия.
Фото: Бурприроднадзор