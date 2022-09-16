В Бурятии задержали молодую охотницу на озере

В Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Данилов на озере обнаружил женщину, которая охотилась. Как оказалось у девушки не было разрешение на отстрел водоплавающих птиц.

На охотницу составили административный протокол, а после отправили материалы дела в суд.

Теперь девушке может грозить штраф до 4 000 рублей, а также запрет на охоту в течение двух лет.

Сотрудники Бурприроднадзора напомнили любителям охоты необходимо при себе иметь охотничий билет и разрешение на ношение охотничьего оружия.

Фото: Бурприроднадзор

