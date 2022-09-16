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В Бурятии задержали молодую охотницу на озере

Главная В России
Красноярск
16:35 16 Сентября 2022
общество, охотник, закон
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В Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Данилов на озере обнаружил женщину, которая охотилась. Как оказалось у девушки не было разрешение на отстрел водоплавающих птиц. 

На охотницу составили административный протокол, а после отправили материалы дела в суд. 

Теперь девушке может грозить штраф до 4 000 рублей, а также запрет на охоту в течение двух лет. 

Сотрудники Бурприроднадзора напомнили любителям охоты необходимо при себе иметь охотничий билет и разрешение на ношение охотничьего оружия. 

Фото: Бурприроднадзор
 

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