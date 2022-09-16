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Жительница Омска вместо торта получила пенопласт

Главная В России
Красноярск
16:05 16 Сентября 2022
общество, еда
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В Омске местная жительница вместе вкусного трёхъярусного торта, получила куски пенопласта. О случившемся она рассказала в социальных сетях.

По словам женщины десерт был сюрпризом для ее мужа на день рождения. Для обсуждения сладкого подарка девушка встретилась с кондитером лично. На встрече они договорились, что у торта будет три яруса с разными начинками, а на верху будет грузовая машинка. За торт весом 7 кг кондитер попросил 15 000 рублей.  

Перед мероприятием заказчица получила сообщение, в котором говорилось, что за фигуру машинки надо будет доплатить 3000 рублей. Женщина не сомневалась в работе мастера, так как раньше наблюдала за ней в соцсетях.

В день празднования кондитер привез торт и передал его официанту, при этом уведомив женщину, что доплачивать не надо, так как машина ей не понравилась. 

Когда торт вывезли и разрезали, оказалось, что начинки не те, о которых они договаривались, а два нижних яруса и вовсе из пенопласта. 

На следующий день потерпевшая написала кондитеру и попросила вернуть ее часть денег, так как это был не тот десерт, который она заказывала. Однако мастер отказал в возврате средств, так как по ее мнению работу она свою выполнила. 

Комментаторы под постом с историей написали, что судя по внешнему виду торт не стоит таких денег.

Фото: Версус. Черный список / ВКонтакте 

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