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Археологи нашли останки мамонта в Якутии

Главная В России
Красноярск
15:33 16 Сентября 2022
общество, животные, археология
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В Якутии археологии нашли останки мамонта, который предположительно жил в эпоху плейстоцена. 

Найти место, где древние люди разделывали туши животных удалось специалистам из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, которые прибыли туда, для того чтобы обследовать место, в котором планируют сделать трассу.  

Сотрудники института пояснили, что в этом месте убивали и разделывали туши крупных животных. Помимо мамонта там нашли останки шерстистого носорога и бизона. 

Сейчас образцы, взятые с животных, отправлены на УМС-датирование и определить возраст. 

Фото: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

 

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