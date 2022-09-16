Злоумышленники из Алтайского края добровольно выбрали сесть тюрьму

В Алтайском крае двое мужчин, которых приговорили к обязательным работам, решили отправиться в тюрьмы.

По данным сотрудников полиции Алексей был осужден за кражу, и ему суд назначил 100 часов работ, а Владимира осудили за интимную связь с лицом, не достигшим возраста согласия, и его суд приговорил к 200 часам работ. Вместе мужчины должными отбывать наказание в сельсовете.

Однако осужденные поняли, что у них нет желание трудиться на исправительных работах. Поэтому они попросили отправить их в тюрьму.

В итоге Алексея посадили на 12 дней, а Владимира заключили под стражу на 22 дня.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости