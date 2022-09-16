В Кемеровской области коллекторов оштрафовали на 100 000 рублей

В Кемеровской области коллекторской организации придется заплатить штраф за звонки обанкротившейся должнице.

По данным сотрудников УФССП по Кемеровской области к ним обратилась женщина, которая заключила договор займа. Она объяснила, что какое-то время своевременно не вносили деньги по займу, из-за этого организация привлекла коллекторов, несмотря на то, что женщина была банкротом.

Как оказалось работники компании не проверили всю информации о должнице и продолжали требовать с нее оплаты по задолженности.

Сотрудники УФССП составили административный протокол по статье "нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Нарушителей обязали выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев