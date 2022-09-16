Жительниц Иркутской области осудят за незаконное обналичивание маткапитала

В Иркутской области будут судить двух женщин, которые в 2016 году незаконно обналичили материнский капитал.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области выяснили, что у одной из нарушительниц был сертификат на маткапитал. Она решил вступить в преступный сговор с другой женщиной. По их тайному договору они заключили фальшивую сделку по купле-продаже дома в поселке, которого на самом деле не существовало.

Владелица сертификата предоставила в пенсионный фонд города ложные документы об улучшении жилищных условий детей. Сотрудники фонда принял решение перевести злоумышленнице деньги.

В итоге преступными действиями из бюджета было похищено 400 000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов передали материалы дела в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко