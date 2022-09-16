В Бурятии из магазина неизвестные похитили 23 пачки сливочного масла

В полицию Бурятии обратился директор магазина с заявлением о том, что из его супермаркета украли 23 пачки сливочного масла.

Полицейским удалось найти виновных и задержать их. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 40 лет.

Сотрудники МВД выяснили, что нарушители прошли в магазин, собрали с полки масло и положили их себе в рюкзак, а после спокойно покинули супермаркет. В общем им удалось украсть товары на сумму 4 000 рублей.

Часть краденных продуктов они продали, а остатки съели.

В отношении мужчин правоохранители возбудили уголовное дело по статье "кража".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости