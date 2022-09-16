Житель Томска похитил 1,6 млн рублей бюджетных средств

В Томске сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, который похитил из бюджета боле 1,6 миллионов рублей.

Правоохранители установили, что обвиняемый в июне прошлого года заключил договоры с двумя компания на участие в процедурах на право заключение контрактов на поставку в образовательные учреждения периферийного оборудования, а также расходных материалов.

В результате злоумышленник в официальном документе вписал товары и оборудования, которые не соответствовали условиям. В итоге ему удалось украсть свыше 1,6 млн рублей бюджетных средств.

На данный момент материалы дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников