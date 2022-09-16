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Жительница Омска в попытках купить сертификат на авиабилеты попала в руки к аферистам

Главная В России
Красноярск
12:00 16 Сентября 2022
мошенники, общество, интернет
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В Омске местная жительница стала жертвой мошенников на сайте объявлений.

Пострадавшая обратилась в отдел полиции, где рассказала, что в интернете она нашла два сертификаты, выданные авиакомпанией за неиспользованные билеты. Объявление привлекло женщину большой скидкой. 

Доверчивая жительница Омска написала аферисту. Спустя недолгой беседы женщина перевела мошеннику-продавцу 29 000 рублей. После оплаты обманутая получила коды, для того чтобы активировать сертификаты. Однако, когда потерпевшая ввела цифры они не сработали.

Сотрудники авиакомпании рассказали, что эти коды были уже использованы другими пользователями. 

После этого омичка решила разобраться в ситуации и написать продавцу, который извинился и пообещал вернуть деньги. Однако позже переписку он удалил, а денежные средства так и не вернул. 

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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