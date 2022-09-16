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Компьютерную игру в стилистике “темного фэнтези” создадут разработчик из Якутска

Главная В России
Красноярск
11:30 16 Сентября 2022
общество, компьютер, игры, разработка
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Якутские разработчики из кампании Rubedo Games создадут roguelike игру, которая будет в стилистике "темного фэнтези".

Один из участников команды по разработке игры поделился, что игроки смогут контролировать монстра и от его лица проходить различные уровни. Монстра можно будет собрать самостоятельно и подбирать ему специальные характеристики, чтобы одолеть боссов.  

Как и во множестве других игр целью каждого уровня является победа на боссом, которые играют роли смертных грехов. 

Отметим, что для создания фэнтезийной игры Фондом развития инноваций Якутии было выделено 10 млн рублей. 

Фото: архив Sibnovosti.ru 

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