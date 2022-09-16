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В Кемеровской области бродячая собака напала на 16 человек

Главная В России
Красноярск
10:45 16 Сентября 2022
общество, животные, нападение
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В Кемеровской области 16 человек стали жертвами одной бродячей собаки.

Об агрессивном звере стало известно из социальных сетей. Местная жительница написала, что на ее ребенка напал пес. Когда они обратились в больницу, то узнали еще о 15 таких же случаев. 

Одна из пострадавших звонила в администрацию и просила принять меры. Позже ей перезвонили и сказали, что поймали собаку. Однако нападения в городе продолжаются. 

Мать пострадавшего ребенка решила обратиться в прокуратура. После чего сотрудники администрации обратили внимание на проблему и передали информацию специалистам по отлову собак. 

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости 

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