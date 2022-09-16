Клопы атаковали школу в Бурятии

В Бурятии клопы заполонили школу. Свидетелем неприятной картины стала одна из местных жительниц.

По словам женщины насекомые целыми стаями ползают по стенам и подоконникам. Школьникам страшно открывать окна. Она также удивилась тому, как подготавливали школу к учебному году.

Дондок Цыбанов, директор школы, подтвердил информацию о клопах. Однако он отметил, что на территории школы были проведены плановые защитные мероприятия. Сейчас принимаются все возможные меры для дезинсекции здания.

Помимо этого было направлено письмо в Центр гигиены и эпидемиологии.

Фото: читатель Sibnovosti.ru