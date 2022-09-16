16 сентября
Новости России
погода +15 °C
59.67
 
€ 59.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Клопы атаковали школу в Бурятии

Главная В России
Красноярск
10:15 16 Сентября 2022
общество, школа, насекомые
версия для печати Ico_print

В Бурятии клопы заполонили школу. Свидетелем неприятной картины стала одна из местных жительниц.

По словам женщины насекомые целыми стаями ползают по стенам и подоконникам. Школьникам страшно открывать окна. Она также удивилась тому, как подготавливали школу к учебному году. 

Дондок Цыбанов, директор школы, подтвердил информацию о клопах. Однако он отметил, что на территории школы были проведены плановые защитные мероприятия. Сейчас принимаются все возможные меры для дезинсекции здания.

Помимо этого было направлено письмо в Центр гигиены и эпидемиологии. 

Фото: читатель Sibnovosti.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Злоумышленники из Алтайского края добровольно выбрали сесть тюрьму

Злоумышленники из Алтайского края добровольно выбрали сесть тюрьму

16 Сентября 2022 г.
Изначально мужчинам предлагали исправительные работы
Новости Красноярска: В Кемеровской области коллекторов оштрафовали на 100 000 рублей

В Кемеровской области коллекторов оштрафовали на 100 000 рублей

16 Сентября 2022 г.
Они требовали деньги с банкрота
Новости Красноярска: Жительниц Иркутской области осудят за незаконное обналичивание маткапитала

Жительниц Иркутской области осудят за незаконное обналичивание маткапитала

16 Сентября 2022 г.
Преступление было совершено шесть лет
Новости Красноярска: В Бурятии из магазина неизвестные похитили 23 пачки сливочного масла

В Бурятии из магазина неизвестные похитили 23 пачки сливочного масла

16 Сентября 2022 г.
Полицейские нашли виновных
Новости Красноярска: Житель Томска похитил 1,6 млн рублей бюджетных средств

Житель Томска похитил 1,6 млн рублей бюджетных средств

16 Сентября 2022 г.
Деньги ему были выделены в рамках нацпроекта «Образование»
Новости Красноярска: Жительница Омска в попытках купить сертификат на авиабилеты попала в руки к аферистам

Жительница Омска в попытках купить сертификат на авиабилеты попала в руки к аферистам

16 Сентября 2022 г.
Полицейские разыскивают мошенника
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

15 Сентября 2022 г.
Встреч с человеком он старается избегать
Новости Красноярска: 48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

14 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru