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Сотрудницу администрации в Омской области осудили за кражу крупной суммы денег

Главная В России
Красноярск
09:30 16 Сентября 2022
общество, мошенничество, администрация
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Суд в Омской области вынес приговор бывшей сотруднице районной администрации за то, что она присвоила себе 800 000 рублей. 

По данным сотрудников прокуратуры женщина с октября 2017 по декабрь прошлого года заключила 23 фальшивых договора на поставку цветов и сувениров. Злоумышленница переводила деньги поставщикам, а затем просила вернуть денежные средства, но уже на ее личный счет. Так на протяжении пяти лет осужденная присваивала себе деньги. 

В результате на ее счет поступило 800 тысяч рублей. 

Отметим, что поставщики цветов и сувениров не знали, что стали участниками преступной схемы

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Суд признал ее виновной и приговорил к 1,5 года условно. 

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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