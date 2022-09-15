Житель Омска украл ноутбук после собеседования на работу

В Омске сотрудники полиции разыскивают мужчину, который из офиса украл ноутбук за 7 000 рублей.

Как стало известно правоохранителям разыскиваемый пришел в кампанию устраиваться на работу мастером по обслуживанию вентиляционного оборудования. Во время собеседования сотрудница кадров вышла из кабинета и оставила мужчину одного. В этот момент злоумышленник понял, что не хочет работать. Он схватил ноутбук и выбежал из офиса.

Полицейские опубликовали видео с камер наблюдения, где видно как мужчина покидает здание.

Фото: УМВД России по городу Омску