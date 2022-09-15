Подростки из Кемерово устроили шоу на вершине опоры ЛЭП

В одном из пабликов Кемеровской области появилось видео, на котором подростки решили устроить экстремальное шоу на вершине опоры ЛЭП.

На кадрах видно, как подростки забираются на вершину, а позже один из них решил устроить показательное выступление и начал отжиматься на опасной высоте.

Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Кто-то назвал действия школьников безрассудными и глупыми и посоветовал им заняться чем-то полезным. Некоторые же оценили видео и сказали, что подростки очень смелые.

Фото: © Инцидент Кузбасс / ВКонтакте