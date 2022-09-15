Школьники из Бурятии украли из магазина дорогой алкоголь и шоколад

В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали двух подростков, которые украли из магазина дорогой коньяк, 1,5 литра пива и шоколадку.

Сообщение о краже поступило в ведомство с тревожной кнопки продуктового магазина. На место происшествия прибыл росгвардейцы, которым на вхое в магазин удалось задержать двух подростков. Задержанных осмотрели и нашли у них пропавшие товары.

Как оказалось молодые люди же состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. В отделении юные злоумышленники признались в содеянном.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю