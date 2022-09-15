Омича уволили из-за отдыха в выходные

В Омске мужчину уволили из-за того, что он отдыхал в свой законный выходной. Мужчина решил обратиться в суд.

В суде было установлено, что омич не присутствовал на работе с 1 по 3 ноября и 9 ноября в 2021 году. Поэтому сотрудники ТСЖ были уверены, что уволенный сотрудник прогулял работу. Однако в том году эти дни считались официальными выходным по указу президента РФ.

Дело завершилось 18 апреля 2022 года. Суд решил принять сторону уволенного омича. В итоге руководителя ТСЖ обязали выплатить бывшему сотруднику компенсацию морального время и за вынужденный простой.

Директора ТСЖ приговор не устроил, и он попытался его обжаловать. Однако суд не удовлетворил апелляцию.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости