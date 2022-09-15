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Омича уволили из-за отдыха в выходные

Главная В России
Красноярск
16:45 15 Сентября 2022
общество, увольнение, суд
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В Омске мужчину уволили из-за того, что он отдыхал в свой законный выходной. Мужчина решил обратиться в суд.

В суде было установлено, что омич не присутствовал на работе с 1 по 3 ноября и 9 ноября в 2021 году. Поэтому сотрудники ТСЖ были уверены, что уволенный сотрудник прогулял работу. Однако в том году эти дни считались официальными выходным по указу президента РФ.

Дело завершилось 18 апреля 2022 года. Суд решил принять сторону уволенного омича. В итоге руководителя ТСЖ обязали выплатить бывшему сотруднику компенсацию морального время и за вынужденный простой. 

Директора ТСЖ приговор не устроил, и он попытался его обжаловать. Однако суд не удовлетворил апелляцию. 

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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