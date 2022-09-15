В Новосибирской области задержали мужчину с 2 кг наркотиков

Сотрудникам линейного отдела (ЛО) МВД России по Новосибирской области удалось задержать мужчину, у которого при себе было 2 кг наркотиков.

Транспортные полицейские обыскали автомобиль мужчины и обнаружили в салон два пакета, в которых хранились наркотики растительного происхождения. Правоохранители изъяли запрещенные вещества и отправили их в лабораторию.

Эксперты выяснили, что в мешках находилась марихуана.

Злоумышленник рассказал сотрудникам, что наркотики хранил для личного пользования.

Сотрудники ЛО МВД России возбудили уголовное дело по статья "Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере".

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