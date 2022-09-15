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В Новосибирской области задержали мужчину с 2 кг наркотиков

Главная В России
Красноярск
16:15 15 Сентября 2022
полиция, наркотики, общество
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Сотрудникам линейного отдела (ЛО) МВД России по Новосибирской области удалось задержать мужчину, у которого при себе было 2 кг наркотиков. 

Транспортные полицейские обыскали автомобиль мужчины и обнаружили в салон два пакета, в которых хранились наркотики растительного происхождения. Правоохранители изъяли запрещенные вещества и отправили их в лабораторию. 

Эксперты выяснили, что в мешках находилась марихуана.

Злоумышленник рассказал сотрудникам, что наркотики хранил для личного пользования. 

Сотрудники ЛО МВД России возбудили уголовное дело по статья "Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере". 

Фото: © сибфоут.мвд.рф

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